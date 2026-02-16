Babasını 12 bıçak darbesiyle katletti: "Öldüğünden emin olduktan sonra..."

'ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLDUKTAN SONRA KAPIYI AÇARIM'

Ali Gürün'ün, olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayarak, 'Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım' dediği öğrenildi. Kapıyı kırarak açan ekipleri, ağır yaralı Bayar Gürün'ü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Baba Gürün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oğul Ali Gürün ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.