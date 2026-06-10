Babasını aramaya çıktı! Kahreden manzarayla karşılaştı: Traktörüyle birlikte…





ARAMAYA ÇIKAN OĞLU BULDU



Babasına cep telefonundan ulaşamayan oğlu, daha sonra yemciyi arayarak babasının gelip gelmediğini sordu. "Baban gelmedi" cevabını alınca onu aramaya çıkan oğul, kazayı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçları devirerek yuvarlanan traktöre ulaşan ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.