Babasını bıçaklayarak katletmişti! Cani evladın cezası belli oldu

Olay, 5 Nisan 2024 tarihinde Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Tahran Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Mert Mutlu, annesiyle boşanmış olan ve birlikte yaşadığı babası 55 yaşındaki Mahmut Nedim Mutlu ile evde yaşadığı tartışmanın büyümesi üzerine babasını bıçaklayarak öldürdü.
CEZAİ EHLİYETİ VAR KARARI
Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alındı. Hastane tarafından hazırlanan raporda sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığı belirtildi. Ancak Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda Mert Mutlu'nun cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde görüş bildirildi.
CEZASI BELLİ OLDU
Dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mert Mutlu'yu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, olayda haksız tahrik hükümlerinin oluştuğu kanaatine vararak cezayı 17 yıl hapis cezasına indirdi.