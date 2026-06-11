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Giriş Tarihi: 11.06.2026 08:57

Babasını bıçaklayarak katletmişti! Cani evladın cezası belli oldu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. 23 yaşındaki Mert Mutlu, birlikte yaşadığı babası 55 yaşındaki Mahmut Nedim Mutlu’yu aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak katletmişti. Vicdansız evladın yargılandığı davada cezası belli oldu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Babasını bıçaklayarak katletmişti! Cani evladın cezası belli oldu
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Olay, 5 Nisan 2024 tarihinde Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Tahran Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Mert Mutlu, annesiyle boşanmış olan ve birlikte yaşadığı babası 55 yaşındaki Mahmut Nedim Mutlu ile evde yaşadığı tartışmanın büyümesi üzerine babasını bıçaklayarak öldürdü.

CEZAİ EHLİYETİ VAR KARARI

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alındı. Hastane tarafından hazırlanan raporda sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığı belirtildi. Ancak Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda Mert Mutlu'nun cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde görüş bildirildi.

7 YAŞINDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYOR İDDİASI

Sanık avukatının itirazı üzerine dosya Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'na gönderildi. Üst Kurul tarafından hazırlanan raporda da, mental bozukluk nedeniyle 7 yaşından itibaren tedavi gördüğü belirtilen sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ifade edildi.

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CEZASI BELLİ OLDU

Dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mert Mutlu'yu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, olayda haksız tahrik hükümlerinin oluştuğu kanaatine vararak cezayı 17 yıl hapis cezasına indirdi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MALATYA #BATTALGAZİ

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Babasını bıçaklayarak katletmişti! Cani evladın cezası belli oldu
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