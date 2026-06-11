Babasını bıçaklayarak katletmişti! Cani evladın cezası belli oldu

CEZAİ EHLİYETİ VAR KARARI

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alındı. Hastane tarafından hazırlanan raporda sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığı belirtildi. Ancak Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda Mert Mutlu'nun cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde görüş bildirildi.