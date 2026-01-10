Babasını katledip havuzun deposuna gömdü

Tokat'ta, Yunanistan'dan Türkiye'ye geldikten sonra ortadan kaybolan Zihni Cankurtaran'ın (79) oğlu M.C., babasını öldürüp sitenin havuz deposuna gömdüğünü itiraf etti. Merkez Topçam Mahallesi'nde yaşanan cinayette Zihni Cankurtaran'dan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.
Polis, Zihni Cankurtaran'ın oğlu M.C.'yi gözaltına aldı. M.C., sorgusunda babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi'ndeki Ahi Evleri Sitesi'nin havuzunun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf etti. Adreste arama yapan ekipler, Zihni Cankurtaran'ın cansız bedenine ulaştı.