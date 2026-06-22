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Giriş Tarihi: 22.06.2026 11:35

Babasını kurşun yağdırarak katletmişti! Cani evladın ifadesi kan dondurdu: Öldükten sonra da ateş etmeye devam ettim!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde meydana gelen olayda 43 yaşındaki Mesut Deniz, tartıştığı babası 63 yaşındaki Nesih Deniz’i kurşun yağmuruna tutarak katletmişti. Cani evladın cinayeti işleme nedeni ortaya çıkarken ifadesi kan dondurdu. “Kendi tabancamı çekip kurdum ve babama ateş ettim. Yere düştüğünde de ateş etmeye devam ettim.” İşte detaylar…

DHA Yaşam
Babasını kurşun yağdırarak katletmişti! Cani evladın ifadesi kan dondurdu: Öldükten sonra da ateş etmeye devam ettim!
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Olay, 20 Haziran'da akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde meydana geldi. Nesih Deniz ile oğlu Mesut Deniz arasında çıkan tartışma büyüdü. Mesut Deniz, yanında bulunan tabancayla babasına ateş etti.

BABA TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Nesih Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Mesut Deniz, mahalledeki üzüm bağlarında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BABAM ÖLDÜKTEN SONRA DA ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİM"

İfadesinde suçunu kabul eden Mesut Deniz, olaydan 3 gün önce babasıyla mal paylaşımı nedeniyle tartıştıklarını belirterek, "Olay günü ruhsatsız tabancamı yanıma aldım. Akşam saatlerinde amcamın evinin önünde bulunduğum sırada babam hayvanları meradan getiriyordu. Beni görünce hakaret etti. 'Seni öldüreceğim' dedi. Elini beline attı. Sürekli tabanca taşıdığını biliyordum. O an tabancayı görmedim ama beni öldüreceğini düşündüm. Kendi tabancamı çekip kurdum ve babama ateş ettim. Babam yere düştükten sonra da ateş ettim. O an gözüm dönmüştü. Daha sonra kaçtım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Şeytana uydum. Keşke yapmasaydım. Amacım öldürmek değildi. Öldüğünü sonradan öğrendim. Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Hem ailemi hem kendimi bu duruma düşürmek istemezdim" dedi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DİYARBAKIR

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