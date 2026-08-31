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Giriş Tarihi: 31.08.2026 15:44

Babasını öldürdü, 6 gün sonra kayıp ihbarında bulundu

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde 20 yaşındaki Barış Uçar, tartıştığı babası 47 yaşındaki Ümit Ulutaş’ı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından 6 gün geçtikten sonra jandarmaya başvuran Barış Uçar, babası için kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Babasını öldürdü, 6 gün sonra kayıp ihbarında bulundu
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Olay, Yazıhan ilçesine bağlı Erecek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, konteynerde yaşayan Ümit Ulutaş ile oğlu Barış Uçar arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Barış Uçar'ın tüfekle babasına 5 el ateş ettiği, Ümit Ulutaş'ın aldığı yaralar sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Olaydan 6 gün sonra jandarmaya başvuran Barış Uçar'ın, "Babamdan 6 gündür haber alamıyoruz" diyerek kayıp ihbarında bulunduğu öne sürüldü. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Ümit Ulutaş'ın cansız bedenine ulaştı. Barış Uçar, gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

#MALATYA

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Babasını öldürdü, 6 gün sonra kayıp ihbarında bulundu
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