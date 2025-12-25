Babasını öldürdü yengesini yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta Hasan Ali Yıldız (46) ile bitişik binada ikamet eden babası Ali Yıldız (75) arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Ali Yıldız, babası Ali Yıldız'ı ve Gürcistan uyruklu Nora Dzuliashvili'yi (62) tabanca ile vurdu. Hasan Ali Yıldız eve gelen sağlık ekiplerini eve almadı. Olay yerine jandarma ekipleri gelmesinin ardından Hasan Ali Yıldız tartışmanın yaşandığı babasının evinden kendi evine geçti. Sağlık ekipleri evde yaralı vaziyetteki Ali Yıldız ve Nora Dzuliashvili'yi hastaneye götürdü.

Vücuduna 5 mermi isabet eden Ali Yıldız kurtarılamadı. Nora Dzuliashvili ise tedavi altına alındı. Hasan Ali Yıldız, jandarma ekiplerinin teslim olması için yaptığı çağrıya yaklaşık 3 saat direndi. Daha sonra teslim oldu. Hasan Ali Yıldız'ın ağabeyi Ömer Yıldız'ın da geçen hafta 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Ağır yaralanan Gürcistan uyruklu Nora Dzuliashvili'nin Ömer Yıldız'ın eşi olduğu öğrenildi.