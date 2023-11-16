Babasını öldüren gençten “Kim babasını bilerek ve isteyerek öldürmek ister” savunması

Eyüpsultan'da 20 Mart 2023'de yaşanan olayda Mert Can Aydın (25) , işsiz olduğu için tartıştığı babası Kenan Aydın'ı (49) 6 bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra olay yerinden kaçan genç adam, polisler tarafından yakalandı. Soruşturma sonunda Mert Can Aydın hakkında haksız tahrik altında "Üstsoyu kasten öldüreme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

YARGILAMASI BAŞLADI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mert Can Aydın ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya vefat eden Kenan Aydın'ın kızı Yaren K. da mağdur sıfatıyla katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Mert Can Aydın, uzun zamandır sokaklarda yaşadığını, olay günü eve eşyalarını almak için geldiğini belirtti. Aydın, ''Kazara oldu, bilerek ve isteyerek öldürmedim. Kim babasını bilerek ve isteyerek öldürmek ister? Ben uzun zamandır sokakta kaldığım için yanımda bıçak taşırdım. Olay günü eşyalarımı almak için eve gelmiştim. Balkona sigara içmeye çıkmıştım, babam gelmiş. Odama geçtim, daha sonra babam geldi ve 'senin bu evde ne işin var, karı gibi evde yatılır mı, otel mi burası' şeklinde konuştu" dedi.

"ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM"

Cevap vermeden evden çıkmak için kapıya yöneldiğini, fakat babasının küfürlerine dayanamayıp "Ne değerli evin varmış" diye mırıldağını ileri süren Aydın, babasının kendisini tokatlamaya başladığını ileri sürdü. Aydın, "Ben de vurmaya yeltendim. Sonra babam bir yere yöneldi. Bıçak alacağını zannettim, sopa almış. Sopayla kafama vurdu. Sopa kırıldı. Ben de bıçağımı açtım, babam annemin arkasındaydı. Babama korku ve panik içinde birkaç kez salladım. Battığını fark etmedim, öleceğini düşünmedim. Sonra kaçtım" dedi.

BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ SONRADAN ÖĞRENDİ

Kaçtıktan sonra Fatih'tr bir camiinin oraya gittiğini, gece 02.00 sıralarında babasının durumunu merak edip anneannemisini aradığını ve o esnada öldüğünü öğrendiğini söyleyen Mert Can Aydın gözyaşları döktü. Savunmasına devam eden genç adam, "Babam bana saldırdı, keşke o beni dövüp öldürseydi'' dedi. Duruşmada söz alan Yaren K., sanıkla öz kardeş olduklarını, olayı görmediğini, babasının alkol ve uyuşturucu kullandığını ancak oğlunun içmesini istemediğini söyleyerek sanık kardeşinden şikayetçi olmadığını söyledi.

OLAY YERİNDEKİ ANNE TANIK OLDU

Kenan Aydın'ın eski eşi, Mert Can Aydın'ın annesi ve olay yerinde bulunan Burcu Özdilli tanık olarak dinlendi. Özdilli, ''O evde eski eşim yaşıyordu. Eski eşimle birlikte orada yaşayan küçük çocuğum rahatsız olduğu için o eve gidip gelirdim. Olay günü de bu sebeple evdeydim. Sanık oğlum çalışmıyordu, eski eşim de sık sık kızardı, hakaret içeren sözler söylerdi. Kavgadan sonra eski eşim silahını almaya gitti, sanık oğlum ise dışarı çıktı. Eski eşim de sanığın arkasından kapıya çıktı, sonra içeri girdi. Bana 'Orana, burana bak. Oğlun beni delik deşik etti, ambulansı ara' dedi. Ben de ambulansı aradım, sanık oğlumdan şikayetçi değilim'' ifadelerini kullandı.

MÜTALAA HAZIRLANACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mert Can Aydın'ın tutukluluk halinin devamına ve mütalaa hazırlanabilmesi için Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.