Babasını öldüren Mert Can Aydın davasında mütalaa verildi

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşma savcısı mütalaasını sundu. Mütalaada, olay günü Mert Can Aydın'ın babası Kenan Aydın'ın evinde tartışma yaşadıkları, baba Aydın'ın oğlu Mert Can'a tokat atması üzerine tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatıldı. Maktul Kenan Aydın'ın kavga sırasında bastonla Mert'in kafasına vurarak darp ettiği anlatılan mütalaada, sanığın yanında bulundurduğu bıçakla Kenan Aydın'a doğru savurarak 6 bıçak darbesiyle yaraladığı belirtildi. Kenan Aydın'ın aldığı bıçak darbeleri sonrası hayatını kaybettiği kaydedildi.



2 ÖLDÜRÜCÜ BIÇAK DARBESİ

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor doğrultusunda Kenan Aydın'ın göğsüne isabet eden 2 kesici, delici aletin oluşturduğu yaralanmalarının ayrı ayrı ve tek başına öldürücü nitelikte olduğu, ölümün nedeninin kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama olduğu anlatıldı.



HAKSIZ TAHRİK

Mütalaada, sanığın uyuşturucu madde kullanımı ve çalışmamasından kaynaklı maktul Kenan Aydın'ın sanığa kötü davrandığı anlatıldı. Tanık beyanlarına da yer verilen mütalaada, baba Aydın'ın oğlu Mert Can'a 'Karı kılıklı sana koca bulacağım' şeklinde hakaret ederek evden çıkarmaya çalıştığı ve sanığa tokat atması üzerine olayın yaşandığı ifade edildi. Mütalaada sanığın eylemi yoğun haksız tahrik etkisi altında öldürmeye elverişli bıçak darbeleriyle olayı gerçekleştirdiği belirtildi.



"AİLEMİN BENİ AFFETMESİNİ DİLİYORUM"

Savcı sanık Mert Can Aydın'ın 'Üst soyu kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Mert Can Aydın, "Çok pişmanım. Ailemin beni affetmesini diliyorum" dedi. Mahkeme heyeti Mert Can Aydın'ın tutukluluk halinin devamın karar vererek sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.