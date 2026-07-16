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Giriş Tarihi: 16.07.2026

Babasını öldürüp tuvalete gömdü

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Babasını öldürüp tuvalete gömdü
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yapılan kayıp ihbarının ardından yürütülen soruşturma, vahşice işlenen bir cinayeti ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (25), babası Yusuf Ayan'dan (55) haber alamadığını belirterek jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Jandarma ekipleri, Yusuf Ayan'ın bulunması için köyde ve çevresinde geniş çaplı araştırma yaptı. Soruşturma kapsamında Ö.A. ile olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen kişilerin ifadeleri alındı.

Ö.A.'nın verdiği ifadelerde çelişkiler bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışmalarını ev ve çevresinde yoğunlaştırdı. Yapılan aramada Yusuf Ayan'ın cansız bedenine ait parçalar, yaşadığı evin eklentisinde bulunan tuvalette bulundu. İlk incelemelerde oğlu tarafından öldürülen Ayan'ın cesedinin parçalara ayrıldığı ve tuvalete gömüldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset parçaları, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cinayetle ilgili Ö.A.'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği tespit edilen bir kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiği bildirildi.

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Babasını öldürüp tuvalete gömdü
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