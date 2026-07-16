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Giriş Tarihi: 16.07.2026 19:10

Babasını öldürüp tuvalete gömmüştü: O cani hakkında karar verildi!

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde babasını öldürüp cesedini parçalara ayırdıktan sonra tuvalete gizleyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.

İHA Yaşam
Babasını öldürüp tuvalete gömmüştü: O cani hakkında karar verildi!
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Olay, 14 Temmuz günü Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (25), babası Yusuf Ayan'dan (55) yaklaşık bir gündür haber alamadığını belirterek jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

ARAMALAR EV VE ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTIRILDI

İhbarın ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yusuf Ayan'ın bulunması için çalışma yürüttü. İhbar sahibi Ö.A.'nın ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine aramalar ev ve çevresinde yoğunlaştırıldı.

CANSIZ BEDENİ TUVALETTE BULUNDU

Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, Yusuf Ayan'ın cansız bedeni, yaşadığı evin eklentisinde bulunan tuvalette bulundu.

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CESEDİ PARÇALARA AYIRMIŞ!

Ayan'ın öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı belirlendi.

O CANİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan maktulün oğlu Ö.A. ile diğer şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen B.A., H.A.A., E.A.K. ve H.K., isimli şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TÜM YÖNERİYLE SÜRÜYOR

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.

#KIRIKKALE #İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

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Babasını öldürüp tuvalete gömmüştü: O cani hakkında karar verildi!
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