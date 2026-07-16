Babasını öldürüp tuvalete gömmüştü: O cani hakkında karar verildi!

O CANİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan maktulün oğlu Ö.A. ile diğer şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen B.A., H.A.A., E.A.K. ve H.K., isimli şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TÜM YÖNERİYLE SÜRÜYOR

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.