Babasını öldürüp yengesini ağır yaralamıştı: Yenge de öldü

Korkunç olay 23 Aralık'ta Ulukapı Mahallesi'nde aile içi yaşanan tartışma sırasında meydana geldi. Hasan Ali Yıldız, tartıştığı babası Ali Yıldız (75) ve yengesi Nora Dzuliashvili'ye tabancayla ateş etti. Silahlı saldırıda baba ve yenge ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kendisini eve kilitleyen Hasan Ali Yıldız, yaklaşık 3 saat sonra suç aleti tabancayla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ali Yıldız

BABA BİR GÜN SONRA ÖLMÜŞTÜ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Ali Yıldız, 24 Aralık tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Ali Yıldız ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden babadan sonra yenge de tedavi gördüğü hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Nora Dzuliashvili

AĞABEYİ DE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Bu kanlı olayın ardından dikkat çeken bir diğer detay ise, Hasan Ali Yıldız'ın ağabeyi Ömer Yıldız'ın da bir başka cinayetle gündeme gelmişti. 21 Aralık Cuma günü kendi iş yerinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki tekel büfesine Ömer Yıldız (45) birlikte alkol aldığı Abdulkadir Erkan (33) ve Süleyman Erten'i (52) tabanca ile vurarak öldürdü. İş yeri sahibi Ömer Yıldız ise olayda kullandığı ruhsatsız tabancasıyla polise teslim olmuş. Polis ekibi tarafından götürülmek üzere iş yerinden çıkarılan Yıldız'ın, çevredekilere "İş yerime çökmek istediler, ondan öldürdüm" demişti.