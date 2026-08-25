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Babasını ziyaret etmek için gittiği Adana’da kayboldu! Her yerde aranıyordu: 15 yaşındaki Selin’den haber var!
Giriş Tarihi: 25.08.2026 11:39Son Güncelleme: 25.08.2026 12:19
Babasını ziyaret etmek için gittiği Adana’da kayboldu! Her yerde aranıyordu: 15 yaşındaki Selin’den haber var!
Adana’ya babasını ziyaret etmek için giden Selin günlerdir aranıyordu. Seyhan ilçesindeki Merkez Park’a gittikten sonra kendisine bir daha ulaşılamayan 15 yaşındaki genç kızdan haber geldi. İşte detaylar…
Mersin'de annesi ile birlikte yaşayan Selin U., babası Türker U.'yu ziyaret etmek için 21 Ağustos'ta Adana'ya geldi. Seyhan ilçesindeki Merkez Park'a gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Selin için ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp başvurusunda bulundu.
SELİN MERSİN'DE BULUNDU
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Selin, bugün Mersin'de bulundu.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Selin U., yasal işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.