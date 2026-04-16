Babasının silahıyla katliam yaptı

Şanlıurfa'da önceki gün yaşanan okul saldırısının ardından dün de benzer bir saldırı Kahramanmaraş'ta yaşandı. Emniyet mensubu babasına ait silahlarla öğrenim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nu basan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli (14) dehşet saçtı. Okulda önüne gelene ateş açan ve bir öğretmen ile 8 öğrenciyi katledip, 13 öğrenciyi de yaralayan saldırgan daha sonra kendi hayatına son verdi.

BİRİ ÖĞRETMEN 9 ÖLÜ, 13 YARALI

Kanlı saldırı dün öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki okulda meydana geldi. İsa Aras Mersinli, babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle öğrenim gördüğü okula gitti. Siyah kapüşonlu hırka giyen saldırgan 'Üzerimde 5 silah var' diyerek çantasından çıkardığı silahlarla okulda önüne gelene ateş etti. Bazı öğrenciler panikle okulun camlarından atladı. Saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 6'sının yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Saldırgan Mersinli daha sonra intihar etti. Saldırganın annesi Pınar Peyman Mersinli'nin de öğretmen olduğu öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sorunları olduğu ve bir süre önce arkadaşlarına "Bu okulda bir şeyler yapacağım" dediği öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin daha önce birkaç kez okulda sorun çıkardığı, disiplinlik olduğu ve babasının okula çağrıldığı öne sürüldü. Ölen saldırganın cenazesi polis panzeriyle okuldan çıkarıldı. Öte yandan saldırganın 'kızgın teacher' adında bir oyun oynadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, 3 cumhuriyet başsavcı vekili ile 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü de okullardaki saldırılarla ilgili dezenformasyon ürettiği saptanan 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Bu arada, K. Maraş'taki saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay anına ait görüntü ve videoları sosyal medya hesabından paylaşan B.B.İ. ve B. K. gözaltına alındı.

8 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saldırıyla ilgili 4 mülkiye başmüfettişi ve 4 polis başmüfettişi görevlendirildiğini belirtti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise başka bir okulda da saldırı olacağına yönelik sosyal medyada haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası polis başmüfettişi 1. sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.