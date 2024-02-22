7 yaşındaki oğlunu rehin aldı! Ankara’da 12 saat süren nefes kesen operasyon

Ankara'nın Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fidan Sokağı'ndaki 5 katlı binanın 2. katında psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Hasan V. (35), 7 yaşındaki oğlu M.E.V'yi, velayetinin verildiği ve iki hafta önce boşandığı eşi S.Y.'ye vermek istemeyerek silahla rehin aldı.

Çarşamba akşam saat 18.00 sularında S.Y.'nin ihbarı üzeri Hasan V.'nin ikamet ettiği adrese, Ankara Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.