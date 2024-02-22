Haberler Yaşam Haberleri 7 yaşındaki oğlunu rehin aldı! Ankara'da 12 saat süren nefes kesen operasyon
Giriş Tarihi: 22.2.2024 09:39 Son Güncelleme: 22.2.2024 09:52

7 yaşındaki oğlunu rehin aldı! Ankara'da 12 saat süren nefes kesen operasyon

Ankara’da, velayeti boşandığı eşinde olan 7 yaşındaki oğlunu silahla rehin alan baba Hasan V., Özel Harekat Polislerin 12 saat süren ikna çalışmalarına ateş açarak cevap vermesi üzerine omzundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Düzenlenen operasyonda çocuk yara almadan kurtarılırken baba Hasan V. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
7 yaşındaki oğlunu rehin aldı! Ankara’da 12 saat süren nefes kesen operasyon

Ankara'nın Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fidan Sokağı'ndaki 5 katlı binanın 2. katında psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Hasan V. (35), 7 yaşındaki oğlu M.E.V'yi, velayetinin verildiği ve iki hafta önce boşandığı eşi S.Y.'ye vermek istemeyerek silahla rehin aldı.

Çarşamba akşam saat 18.00 sularında S.Y.'nin ihbarı üzeri Hasan V.'nin ikamet ettiği adrese, Ankara Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BACAĞINDAN VE OMZUNDAN VURULDU

Baba Hasan V.'yi 12 saat süren ikna çabalarına olumsuz yanıt vermesi üzerine, adreste hazırda bekleyen PÖH ekipleri M.E.V'yi kurtarmak için operasyon düzenledi.

Ekiplere silahla karşılık veren H.V, omzundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı Hasan V. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzenlenen operasyondan yara almadan kurtulan küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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7 yaşındaki oğlunu rehin aldı! Ankara'da 12 saat süren nefes kesen operasyon
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