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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Babasıyla aynı gün toprağa verıldı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Babasıyla aynı gün toprağa verıldı
PANKREAS kanseri nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz için memleketi Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende Tınaz'ı sevenleri yalnız bırakmadı. Tınaz'ın eşi Canan Tınaz yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Gazetecilerin kendisine yöneltmiş olduğu soruları yanıtlayan Canan Tınaz, "Eşimin ölümüyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yaşananlar bir doktor ihmalidir. Doktorun raporu okumayı unutmasının ihmalidir. Yapılan check-up sonrasında doktorun hazırlanan raporu unutması sonucu yaşanan bir ihmaldir bu" ifadesini kullandı. Cenaze törenine katılarak, Tınaz Ailesi'nin acısını paylaşan TJK Başkanı Serdal Adalı da Faruk Tınaz'ın tabutunu bizzat taşıdı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalı, "İyi bir ağabeyimizi; büyüğümüzü kaybettik. Tertemiz kalbiyle, o güzel sesiyle her zaman gönlümüzde olacak. Mekânı cennet olsun. Aklımda hep iyi bir Faruk ağabey kalacak" yorumunu yaptı. Tınaz, vasiyeti gereği 13 yıl önce yine kanser nedeniyle hayatını kaybeden babası Ferit Tınaz'ın mezarının bulunduğu aile kabristanında toprağa verildi. Ferit Tınaz, 'prostat kanseri' nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, 25 Aralık 2008 tarihinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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Babasıyla aynı gün toprağa verıldı
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