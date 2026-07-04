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Giriş Tarihi: 4.07.2026 15:23

Babasıyla yaşadığı tartışmada hayatını kaybeden Mehmet Berkay Aşık son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde babasıyla yaşadığı olayda hayatını kaybeden Mehmet Berkay Aşık, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Aşık için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Aşık'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SENA UYANER SENA UYANER
Babasıyla yaşadığı tartışmada hayatını kaybeden Mehmet Berkay Aşık son yolculuğuna uğurlandı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda, cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Mehmet Berkay Aşık'ın, babası Ali Rıza Aşık ile yaşadığı tartışmanın büyümesi üzerine babasına kesici aletle saldırdığı, boynundan yaralanan emekli polis Ali Rıza Aşık'ın ise kendisini savunmak amacıyla beylik tabancasıyla ateş açtığı iddia edilmişti.

Olayda Mehmet Berkay Aşık hayatını kaybederken, yaralanan baba hastaneye kaldırılmıştı. Mehmet Berkay Aşık Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Babasıyla yaşadığı tartışmada hayatını kaybeden Mehmet Berkay Aşık son yolculuğuna uğurlandı
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