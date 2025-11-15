Babayı öldürüp, oğlunu ağır yaralamışlardı: Aile cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yapılan incelemelerde tarafların birbirleriyle akraba oldukları ve olayın aile içi nedenlerden kaynaklandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden E.E., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D., N.D., B.D. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken; D.D., A.D. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, aile kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde iki ticari araçla olay yerine gelen şüphelilerin, silah ve bıçaklarla iş yerine geldiği, yaşanan arbedenin ardından olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

Olay, 11 Kasım akşamı Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi 2109 Sokak'ta meydana geldi. Otomobil ile Sülhan Ekin'in işlettiği tekel bayiinin önüne gelen 5 şüpheli silahla ateş açtı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, bu sırada iş yerinin önünde bulunan baba Hıdır Ekin (61) ile oğlu Sülhan Ekin ve müşteri olarak gelen S.D ve Y.D.'ye isabet etti. Olayın ardından saldırganlar, otomobil ile bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Hıdır Ekin, ambulans ile İzmir Şehir Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Hıdır Ekin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren yaralılardan Sülhan Ekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AİLE İÇİ HUSUMET

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olaya karıştıkları belirlenen D.D. (72), E.D. (39), M.D. (43), A.D. (41), N.D. (34), B.D. (19), S.D. (17) ve E.E. (25) kısa süre önce yakalandı. Yapılan incelemelerde tarafların birbirleriyle akraba oldukları ve olayın aile içi nedenlerden kaynaklandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden E.E., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D., N.D., B.D. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken; D.D., A.D. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, meydana gelen aile kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde iki ticari araçla olay yerine gelen şüphelilerin, silah ve bıçaklarla iş yerine geldiği, yaşanan arbedenin ardından olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.