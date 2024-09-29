Bacağını kaybetti umudunu kaybetmedi

Asrın deprem felaketine Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yakalanan Bolat ailesinin evleri, şiddetli sarsıntı ile yıkıldı. Aile üyeleri kaldığı enkazdan saatler sonra kurtarılmayı başardı. Bunlardan biri de Beyza Bolat'ı. Genç Beyza, depremden 8 saat sonra enkaz altından çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan Beyza Bolat'a iki bacağının da kesileceği söylendi. Tedavi için Adana'ya ulaşan Beyza burada ameliyata alındı. Beyza'nın sol bacağı diz altından kesilirken sağ bacağı ise tedaviyle kurtarıldı.Deprem konutlarının hızla yapılmasıyla Beyza ve ailesi de yeni yuvalarına yerleşti. Liseyi bitirip, yeni evinde üniversiteye hazırlanan Beyza hedeflerini gerçekleştirmek için yoğun mesai harcıyor. Umudunu kaybetmediğini belirten Beyza Bolat, "Bacağımı kaybettim ama hayattayım. Benim için önemli olan bu. Yeni evimize kavuştuk. Çok güzel bir ev. Burada mutluyuz. Önceden polis olmak istiyordum. Ama şimdi hukuk okumak istiyorum. Hastanede tedavi görürken oradaki ağabeyler, ablalar savcılığın, hakimliğin bana çok yakışacağını söylüyordu. Çok çalışacağım ve başaracağım. Bunu herkes yapabilir. Kimse umudunu kaybetmesin" dedi.