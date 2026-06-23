BADAY Grubu’na dev operasyon! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Kamu kurumlarını milyonlarca lira zarara uğratan BADAY Grubu'na "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşılığını BADAY Grup olarak bilinen şirketin sahibi V.B.'nin yaptığı örgütün, yıllık yaklaşık 350 bin ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerin, ithalat nedeniyle doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerini, kurdukları sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle elde ettikleri vergi avantajlarını kullanarak bertaraf ettikleri tespit edildi.

6 ŞİRKETE EL KONULDU 10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Söz konusu şirketlerle bağlantılı olduğu belirlenen 27 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 27 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.