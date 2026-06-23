İşte BADAY Grubu’na dev operasyonun ayrıntıları: Örgüt şeması ve yöntemleri ortaya çıktı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca LPG sektöründe faaliyet gösteren BDY Grup ve bağlı firmaların akaryakıt ithalatlarında yüklü miktarda KDV kaçırdığı, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na", "5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" edildiği ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.
Soruşturma kapsamında toplam 27 şüpheli ile 10 şirket hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "sahte fatura düzenleme ve kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından işlem başlatıldı.
12 MİLYAR LİRA KAYIT DIŞI LPG ÜLKEYE SOKULDU
Yürütülen soruşturmada örgüt liderinin Veysel B. olduğu, üst yöneticiler arasında Sevda B. ve Hasan B. G.'nin yer aldığı, yöneticiler arasında ise Kasım B., Şeyhmus B., Mehmet E. B., Serdar A., Mustafa K. ve Yakup K.'nin bulunduğu, diğer şüphelilerin ise örgüt üyesi olarak faaliyetlere iştirak ettiklerinin tespit edildi. Örgütün, yıllık yaklaşık 350 bin ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin, ithalat nedeniyle doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerini, kurdukları sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle elde ettikleri vergi avantajlarını kullanarak yaklaşık 12 Milyar lira tutarında kayıt dışı LPG'nin ülkeye sokulduğu tespit edildi.
6 ŞİRKETE EL KONULDU, 10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyanın da yetkisizlik kararıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek iki soruşturma birleştirildi. MASAK, Vergi Denetim Kurulu ve EPDK'dan rapor talep edildiği, ayrıca 19 Mart 2024 tarihinde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde LPG kaçakçılığına ilişkin tutanak düzenlendiği, 20 Mart 2024 tarihli bilirkişi raporunda da gümrüklü bölgede kaçakçılık yapıldığının tespit edildi.
Operasyon öncesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile koordinasyon sağlanarak Avgaz Enerji A.Ş., BDY Group Yatırım A.Ş., Birhat İç ve Dış Tic. A.Ş., İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol A.Ş., LPGAS Enerji A.Ş., PET Gaz A.Ş., Setgaz Depolama LPG Petrol Ürünleri San. ve Tic. Şti., Yiğitler Üretim ve Enerji A.Ş., Ras Otomotiv İth. İhr. A.Ş. ve Global Terminal Hizmetleri A.Ş. olmak üzere toplam 10 şirkete kayyum atandı. İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de toplam 6 şirkete ise el konuldu.
EŞ ZAMANLI OPERASYON; 28 GÖZALTI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince, şirketlerle bağlantılı olduğu belirlenen 28 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Mehmet M.Y., Veysel B., Mehmet E.B., Ersel A., Kasım B., Ahmet R.A., Volkan G., Serhan U., Hasan B.G., Sevda B., Yusuf C., Abdulselam O., Serdar A., Gökberk K.Ö., Hasan E.I., Mustafa Y., Selim T., Murat Y., Şeyhmus B., Gencer G., Mehmet E.B., Yakup K., Mustafa K., İsmail E.Ö., Tezay K., Timuçin K.G., Selçuk Ö. ve Yasin G. olmak üzere 28 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındı.
ALTIN, DÖVİZ VE ELEKTRONİK CİHAZLAR ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda 1.515 gram altın, 44 adet bilezik, 5 adet bileklik, 3 adet gerdanlık, 19 adet Ata Lira, 12 adet Reşat Altın, 1 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 8.200 İngiliz Poundu, 1.300 ABD Doları, 28 adet kaşe, 8 adet USB bellek, 7 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet tablet ve 23 adet cep telefonu ele geçirildi.
BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden sahte fatura ve hayali ihracat işlemlerinin yapıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 6 şirkete el konulduğunu, 10 şirkete kayyum atandığını bildirdi.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, suç, kaçakçılık, vergi usulsüzlükleri ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri, Hazine ve Maliye, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarıyla eş güdüm içinde kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde önemli bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:
"Soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz."
Gürlek, soruşturma ve operasyon sürecinde görev alan kurum ve kamu görevlilerine teşekkür etti.