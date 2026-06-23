İşte BADAY Grubu’na dev operasyonun ayrıntıları: Örgüt şeması ve yöntemleri ortaya çıktı!

6 ŞİRKETE EL KONULDU, 10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyanın da yetkisizlik kararıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek iki soruşturma birleştirildi. MASAK, Vergi Denetim Kurulu ve EPDK'dan rapor talep edildiği, ayrıca 19 Mart 2024 tarihinde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde LPG kaçakçılığına ilişkin tutanak düzenlendiği, 20 Mart 2024 tarihli bilirkişi raporunda da gümrüklü bölgede kaçakçılık yapıldığının tespit edildi.

Operasyon öncesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile koordinasyon sağlanarak Avgaz Enerji A.Ş., BDY Group Yatırım A.Ş., Birhat İç ve Dış Tic. A.Ş., İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol A.Ş., LPGAS Enerji A.Ş., PET Gaz A.Ş., Setgaz Depolama LPG Petrol Ürünleri San. ve Tic. Şti., Yiğitler Üretim ve Enerji A.Ş., Ras Otomotiv İth. İhr. A.Ş. ve Global Terminal Hizmetleri A.Ş. olmak üzere toplam 10 şirkete kayyum atandı. İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de toplam 6 şirkete ise el konuldu.