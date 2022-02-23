“Bafa Gölü’ne gözlem noktaları yapılmalı”

Türkiye'nin doğa ve tarih açısından en güzel göllerinden biri olan Milas-Didim Karayolu üzerindeki Bafa Gölü, nesli tehlike altında olanlarla birlikte birçok kuş türüne beslenme, üreme ve kışlama ortamı sağlıyor. SİT bölgesi, Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat Parkı olan doğa harikası göl 261 kuş türü, 325 bitki türü, 22 sürüngen ve 19 memeli türüne ev sahipliği yapıyor.

Kuzeyinde yer alan Latmos (Beşparmak) Dağları ve güneyindeki Ilbıra Dağlarıyla bütünleşen muhteşem doğal peyzajı, Söke-Milas-Bodrum yolundan geçenlere müthiş bir seyir sunuyor. Hareketli topoğrafik yapı nedeniyle farklı açılardan görsel zenginliğin izlendiği birçok gözlem noktası bulunuyor.

ALTERNATİF GELİR YARATACAK

Bafa Gölü'nin Muğla'ya bağlı kısmında kuş gözlem kuleleri, manzara seyir terasları yapıldı ancak gölün Muğla'ya bağlı kısmında bu konuda henüz bir çalışma olmadı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOS), Bafa Gölü için bazı önerilerde bulundu. Muğla'ya bakan kısmında gözlem noktalarının yapılmasının farklı gelir kaynakları yaratılacağını belirten EKODOSD yaptığı açıklamada, "Bafa Gölü'ndeki zengin biyolojik çeşitliliğin korunması ve gölün akılcı kullanımının sağlanması için planlı bir şekilde yapılacak ekoturizm faaliyetleri çok önemlidir. Bu tür faaliyetler yerel ekonomiye de katkısı olacaktır. Bu faaliyetlerden birisi de kuş gözlemciliğidir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından Serçin bölgesinde kuş gözlem kuleleri, manzara seyir terasları yapıldı ancak gölün Muğla'ya bağlı kısmında bu konuda henüz bir çalışma olmadı. Bafa Gölü kuş türü açısından zengin türlere ev sahipliği yaparken, kuş gözlemcileri için başka yerde göremeyecekleri fırsatları da sunmaktadır. Gölde kuş gözlemciliğinin yaygınlaşması özellikle yöre insanlarının ekonomisine alternatif gelir yaratacak, kaçak avcılığın da engellenmesine katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı. Kuş gözlemcileri ve doğaseverler söz konusu bölge için seyir terasları ve kuş gözlem noktaları yapılmasını istedi.

LATMOS'U KORUMAK, BAFA'YI KORUMAKTIR

Doğa harikası bölgenin bazı kesimler tarafından talan edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bafa'nın, Latmos'la bütünleşen olağanüstü güzellikteki doğal peyzajı ne yazık ki büyük bir hızla maden ocakları tarafından geri dönülmez bir biçimde tahribata uğramaktadır. Eğer Latmos Dağları'ndaki tahribatlar böyle devam ederse, Bafa'nın hiçbir anlamı kalmaz. Latmos'u korumak, Bafa'yı korumaktır. Bafa'nın korunması demek yöre insanlarının, kuşların, sucul canlıların, doğanın, tarihin, kültürün korunması demektir"