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Giriş Tarihi: 12.12.2021 18:24 Son Güncelleme: 12.12.2021 18:25

Bağ evinde buluşan arkadaşların kavgası kanlı bitti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Bağ evinde buluşan arkadaşların kavgası kanlı bitti

Kayseri'de bağ evinde buluşan arkadaşlar arasında çıkan kavga cinayetle son buldu. Kavgada bıçaklanan 55 yaşındaki Ali Yazar olay yerinde hayatını kaybederken bağ evinde bulunan 4 kişi ise gözaltına alındı.

Merkez Kocasinan İlçesi Kuşçu Mahallesi'nde bağ evinde buluşarak sohbet eden arkadaşlar arasında gece yarısı sebebi belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Küfürleşmeler üzerine kavgaya dönen olayda Ali Yazar, bıçaklanarak ağır yaralandı. Bağ evinde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Ali Yazar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma'nın olay yeri incelemesinin ardından Ali Yazar'ın cesedi otopsi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma bağ evinde bulunan Ayhan D., Metin T., Kadir E. ve M.C'Yİ gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Bağ evinde buluşan arkadaşların kavgası kanlı bitti
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