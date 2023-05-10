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Giriş Tarihi: 11.5.2023

Bağ evinde dehşet

Emekli polis Tuncay Gülenç, birlikte yaşadığı Emine Ercandoğdu’yu öldürdü. Ardından bir yıl önce vefat eden oğlunun mezarı başında hayatına son verdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bağ evinde dehşet
Sakarya'nın Hendek ilçesinde önceki akşam saatlerinde emekli polis Tuncay Gülenç (55), birlikte yaşadığı Emine Ercandoğdu'yu (38), kendisine ait bağ evinin önünde silahla öldürdü. Gülenç daha sonra evden ayrılıp geçen yıl 30 Mart'ta ölen oğlu Gökmen Gülenç'in (26) mezarı başına giderek yaşamına son verdi.



Jandarma, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, Gülenç'in cenazesi memleketi Giresun'a, Ercandoğdu'nun cenazesi ise İstanbul'a götürüldü. Aynı zamanda Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olan Ercandoğdu'nun adliyelerde tercümanlık ve bunun yanında fitness antrenörlüğü yaptığı öğrenildi.



Ercandoğdu'nun cenazesi Bağcılar Yıldıztepe Yaşilbağ Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Tuncay Gülenç'in, 30 Mart 2022'de hayatını kaybeden oğlunun ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti: "Bu genç yaşında kıydılar sana ve sebep oldular bu gençliğine. Olmayan adalet elbet bir gün tecelli edecek... O anki acını yüzüme, kalbime ve yüreğime bir ok gibi saplayarak, haykırarak gittin evladım. O an ben sana şifa olamadım evlat, olamadım."

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Bağ evinde dehşet
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