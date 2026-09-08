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Giriş Tarihi: 8.09.2026 14:25

Bağ evinde korkunç olay: Arkadaşını kazara vurup ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Kilis'te bağ evinde arkadaşı Y.R P. tarafından tabancayla vurulan Mehmet Nuri Çamlı (37) toprağa verildi. Arkadaşını kazara vurduğu belirtilen Y.R.P. tutuklandı.

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DHA Yaşam
Bağ evinde korkunç olay: Arkadaşını kazara vurup ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
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Kilis'te 5 Eylül'de Çörten köyündeki bağ evinde meydana geldi. Y.R.P. ile Mehmet Nuri Çamlı, düğün sonrası bağ evine gitti. Y.R.P.'nin elindeki tabanca iddiaya göre kazara ateş aldı, kurşun Çamlı'ya isabet etti.


Mehmet Nuri Çamlı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çamlı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çamlı, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu belirlenen şüpheli Y.R.P., gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Mehmet Nuri Çamlı, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Y.R.P. ise çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KİLİS

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Bağ evinde korkunç olay: Arkadaşını kazara vurup ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
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