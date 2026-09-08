Bağ evinde korkunç olay: Arkadaşını kazara vurup ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı



Mehmet Nuri Çamlı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çamlı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çamlı, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu belirlenen şüpheli Y.R.P., gözaltına alındı.