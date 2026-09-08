Bağ evinde korkunç olay: Arkadaşını kazara vurup ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Kilis'te 5 Eylül'de Çörten köyündeki bağ evinde meydana geldi. Y.R.P. ile Mehmet Nuri Çamlı, düğün sonrası bağ evine gitti. Y.R.P.'nin elindeki tabanca iddiaya göre kazara ateş aldı, kurşun Çamlı'ya isabet etti.
Mehmet Nuri Çamlı
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çamlı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çamlı, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu belirlenen şüpheli Y.R.P., gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Mehmet Nuri Çamlı, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Y.R.P. ise çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor