Bağ evinde öldürdü, 6 parçaya ayırdı: Kayıp baş vahşetinde cinayeti itiraf etti!

Giriş Tarihi: 3.02.2026 20:20 Son Güncelleme: 3.02.2026 20:35

Çorum'da, meydana gelen korkunç olayda, 76 yaşındaki Ali Osman Kaya’nın cansız bedeni baş kısmı olmadan, 6 parçaya ayrılmış ve poşetlere doldurulmuş bir şekilde dere yatağında bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan komşu A.F.K., cinayeti itiraf ederken, cansız bedenin baş kısmını 2 kilometre uzağa götürdüğünü anlattığı ortaya çıktı.

Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi'nde oturan Ali Osman Kaya, 28 Ocak günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Çatak Tabiat Parkı mevkisinde dere yatağında baş kısmı olmayan, 6 parçaya ayrılmış ve poşetlere doldurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin, kayıp olarak aranan Ali Osman Kaya'ya ait olduğu tespit edildi.

"BAĞ EVİNDE ÖLDÜRDÜ, 6 PARÇAYA AYIRDI"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Kaya'nın en son komşusu olan A.F.K.'nın otomobilinde görüldüğü belirlendi.

Bunun üzerine komşusu A.F.K. gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda, Kaya'yı bir bağ evinde öldürdüğünü, ardından kesici bir aletle 6 parçaya ayırarak ormanlık alan yakınındaki dere yatağına bıraktığını, kesik başı ise cesedin bulunduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzağa götürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Öldürülen Ali Osman Kaya'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli A.F.K.'nın emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

