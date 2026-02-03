Bağ evinde öldürdü, 6 parçaya ayırdı: Kayıp baş vahşetinde cinayeti itiraf etti!

Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Çatak Tabiat Parkı mevkisinde dere yatağında baş kısmı olmayan, 6 parçaya ayrılmış ve poşetlere doldurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin, kayıp olarak aranan Ali Osman Kaya'ya ait olduğu tespit edildi.