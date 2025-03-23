Bagaj hırsızlarına 3 yıl ceza

Yurtiçinde 36, yurtdışında 89 olmak üzere toplamda 47 ülkede 125 noktaya sefer düzenleyen ünlü havayolu şirketindeki hırsızlık skandalında mahkeme kararını verdi. Olay, geçen yıl ocak ayında yaşandı. İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere havayolu şirketinden bilet alan Deniz D. isimli vatandaş, havalimanında valizini şirket görevlilerine teslim edip Londra'ya uçtu. İndiğinde ise büyük bir şok yaşadı. Valizinin ağzının açık olduğunu, kontrol ettiğinde mücevherlerinin çalındığını fark etti. Bilgisayar takip sisteminden bakıldığında bir bilgisayar Emre B., diğeri ise Enver T. adlı havayolu şirketi bagaj yükleme boşaltma sorumlularının ikametinde sinyal verdi. Şüphelilerin evlerinde çalınan çok sayıda eşya ele geçirildi. Sanıklara 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.