Bağcılar polisinden film gibi dedektiflik! Polis saldırganı bardaktaki parmak izinden tespit etti

Saldırgan şahsın masasındaki su şişesi ve cam bardağı incelemeye alan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, filmlere konu olacak bir çalışma yürüttü. Polis, yürütülen titiz inceleme sonucunda su şişesi ve cam bardaktaki parmak izlerinin kime ait olduğunu tespit etti. Su şişesinin üzerindeki parmak izlerinin kafede garson olarak çalışan bir kız çocuğuna ait olduğu belirlendi.