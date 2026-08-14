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Giriş Tarihi: 14.08.2026 19:08 Son Güncelleme: 14.08.2026 19:20

Bağcılar polisinden film gibi dedektiflik! Polis saldırganı bardaktaki parmak izinden tespit etti

İstanbul Bağcılar’da bir kafede oturan Ramazan B., uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Bağcılar Polisi yürüttüğü titiz çalışma sonucu saldırganın kimliğini, oturduğu masada bulunan cam bardaktaki parmak izinden tespit etti. Ekipler, saldırgan Ercan E.A.’yı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, 6 yerinden vurulan Ramazan B.’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Bağcılar polisinden film gibi dedektiflik! Polis saldırganı bardaktaki parmak izinden tespit etti
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Olay, 6 Temmuz 2026'da saat 23.00 sıralarında, Bağcılar Maslak Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan B. (29), cadde üzerindeki bir kafede oturduğu sırada, başka bir masadan kalkıp yanına gelen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, 6 yerinden vurulan Ramazan B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ramazan B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MASADAKİ CAM BARDAKTAN KİMLİK TESPİT EDİLDİ

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı. Ekipler, önce kafedeki güvenlik kameralarını inceledi. Olayın kameraların kör noktasına denk geldiğini fark eden polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ancak görgü tanıklarının ifadelerinden de saldırganın kimliği tespit edilemedi.

Saldırgan şahsın masasındaki su şişesi ve cam bardağı incelemeye alan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, filmlere konu olacak bir çalışma yürüttü. Polis, yürütülen titiz inceleme sonucunda su şişesi ve cam bardaktaki parmak izlerinin kime ait olduğunu tespit etti. Su şişesinin üzerindeki parmak izlerinin kafede garson olarak çalışan bir kız çocuğuna ait olduğu belirlendi.

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ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen garson kız çocuğu, cam bardak üzerindeki parmak izinden kimliği belirlenen saldırgan Ercan E.A.'yı (24), gösterilen fotoğrafından teşhis etti. İfadesinde 'evet bu şahsa servis yaptım, saldırgan buydu' dediği öğrenilen kız çocuğu emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 10'dan fazla suç kaydı olduğu tespit edilen Ercan E.A.'nın saldırı planını önceden yaptığı ve kafeye gelerek bir süre Ramazan B.'yi izlediği belirlendi.

BAĞCILAR POLİSİ ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Ercan E.A. ve Ramazan B. arasında daha önceden bir husumet olduğu şüphesi üzerinde durulurken, polis saldırıyı gerçekleştiren Ercan E.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #BAĞCILAR

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Bağcılar polisinden film gibi dedektiflik! Polis saldırganı bardaktaki parmak izinden tespit etti
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