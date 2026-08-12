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Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:42

Bağcılar’da 29 yaşındaki Sedat Adanır'ın şüpheli ölümü: Arkadaşı dahil 3 şüpheli gözaltında

İstanbul Bağcılar’da 29 yaşındaki Sedat Adanır, arkadaşının evinde bulunduğu sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Adanır’ın ölümünde herhangi bir darp, kesici alet veya ateşli silah yarasına rastlanmazken, olayla ilgili evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bağcılar’da 29 yaşındaki Sedat Adanır’ın şüpheli ölümü: Arkadaşı dahil 3 şüpheli gözaltında
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Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Sedat Adanır, uzaktan akrabası olan Muhammet H.'nin evine gitti. Bir süre sonra fenalaşan Adanır'ın titremeye başladığı ve ardından hareketsiz kaldığı öğrenildi. Muhammet H.'nin, Adanır'ın kız kardeşi Ceylan Ç'yi telefonla arayarak, "Sedat şu an benim evimde, morali bozuk, birlikte otururken bir anda bayıldı, ambulansı arayın" dediği belirtildi. Bunun üzerine kardeşi ve annesi olay yerine gitti. Adanır'ın hareketsiz olduğunu gören yakınları, genç adamı hastaneye götürdü. Ancak Muhammet H.'nin hastaneden ayrıldığı tespit edildi.

Sedat Adanır

"DENETİMİM VARDI, KORKTUM"

Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında yakalanan Muhammet H.'nin ifadesinde, evde H.A. ve A.A.M. isimli kişilerle birlikte yaşadığını söylediği öğrenildi. Muhammet H., Adanır'ın olay gecesi saat 02.00 sıralarında evine geldiğini belirtti. Adanır'ın moralinin bozuk olduğunu kısa süre sonra titremeye başladığını ve bunun üzerine kız kardeşini arayarak yardım istediğini anlattı. Adanır'ın yakınlarıyla birlikte hastaneye gittiğini belirten Muhammet H.hakkında denetim bulunduğu için korkarak hastaneden ayrıldığını ifade etti. Evde bulunan diğer iki şüphelinin de benzer yönde ifade verdiği öğrenildi.

ÖN OTOPSİDE DARP İZİ ÇIKMADI

Adli Tıp Kurumu tarafından ceset üzerinde gerçekleştirilen ön otopside, Adanır'ın vücudunda herhangi bir darp-cebir izi, kesici veya delici alet yarası ya da ateşli silah yarası bulunmadığı belirlendi. İlk değerlendirmelerde, kalp krizine bağlı ölüm olabileceği öne sürüldü.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay 'kasten öldürme' kapsamında ele alındı. Evde bulunan şüphelilerin adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilmesi talimatı verildi. Olay sırasında evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı soruşturma sürüyor.

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Bağcılar’da 29 yaşındaki Sedat Adanır'ın şüpheli ölümü: Arkadaşı dahil 3 şüpheli gözaltında
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