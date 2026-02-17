Haberler Yaşam Haberleri Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikasında yangın!
Giriş Tarihi: 17.02.2026 22:24

Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikasında yangın!

İstanbul Bağcılar'da 4 katlı bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, alevler kontrol altına alındı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2516. Sokak'ta 4 katlı tekstil fabrikasının zemin katındaki kumaş deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın büyüyerek binanın birinci katına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangında binada hasar oluştu.

Alev alev yanan bina, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

