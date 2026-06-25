Bağcılar’da akılalmaz gasp! Başına silah dayayıp küçük bir servet çaldılar: Meğer daha önce de 3 defa…

Olay, 23 Haziran saat 13.15 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HMS 441 plakalı aracın sürücüsü yabancı uyruklu Ahmet Arabi, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından takip edildi. 220'nci Sokak'ta bulunan bir iş yerine ödeme almak için gelen Arabi aracını park etti. Bu sırada kendi aracından inen şüpheliler, Arabi'nin otomobilinin lastiklerini bıçakla patlatarak kapıları açtı. Şüphelilerden biri Arabi'nin başına silah doğrulturken, diğeri ise araçta bulunan yaklaşık 2 milyon 568 bin lirayı alıp kaçtı.