Bağcılar’da akılalmaz uyuşturucu operasyonu: Böyle ele verdiler! ’Yan dairedekileri de aldılar mı?’

Olay, 9 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde uyuşturucu madde bulunduğu ve aranan kişilerin burada saklandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yan yana bulunan iki daireden birine giden polis haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı. Yakalanan hükümlülerin kendi aralarında "Yan dairedekileri de aldılar mı" diye konuştuğunu duyan ekipler, bunun üzerine yan daireyi de kontrol etmek istedi. Yapılan kontrollerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü daha yakalandı.