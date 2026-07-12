Haberler Yaşam Haberleri Bağcılar’da annesinden istediği parayı alamayınca evi ateşe verdi!
Giriş Tarihi: 12.07.2026 23:01

Bağcılar’da annesinden istediği parayı alamayınca evi ateşe verdi!

Bağcılar'da meydana gelen olayda, annesinden para isteyen şahıs istediğini alamayınca evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışmalar sonucu alevleri kontrol altına alırken, şüphelinin hakkında 2 ayrı yakalama kararı olduğun öğrenildi.

DHA Yaşam
Bağcılar’da annesinden istediği parayı alamayınca evi ateşe verdi!
  • ABONE OL

Yangın, Fatih Mahallesi 1765 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıktı. İddiaya göre H.Ç., annesi S.Ç.'den para istedi. Annesinin para vermemesi üzerine çıkan tartışmada H.Ç., annesinin yaşadığı evi ateşe verip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

2 AYRI YAKALAMA KARARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Olayın ardından kaçan şüpheli H.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Yapılan incelemelerde H.Ç.'nin 'Kundaklama', 'Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçlarından kaydı bulunduğu, ayrıca hakkında 2 ayrı yakalama kararı olduğu tespit edildi.

#BAĞCILAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bağcılar’da annesinden istediği parayı alamayınca evi ateşe verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA