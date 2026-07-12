Bağcılar’da annesinden istediği parayı alamayınca evi ateşe verdi!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.