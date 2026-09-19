Bağcılar’da bıçaklı kavga! 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde 18 Eylül'de meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olayda M.E.D. (18) ile B.D. (17) isimli iki kişi bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. B.D.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi.

SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olayın herhangi bir çeteleşme ya da yasaklı madde alışverişi nedeniyle meydana gelmediği belirlendi. Soruşturmada, şüphelilerden E.B.S.'nin daha önce sosyal medya üzerinden karşı gruptaki bazı kişilerle tartıştığı, tarafların daha sonra karşı karşıya gelmesi üzerine yeniden tartışma çıktığı ve tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüştüğü tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen E.B.S. (15), Y.E.B. (14), A.K. (19) ve M.A.A. (16) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 19 Eylül'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.E.B., M.A.A. ve A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 15 yaşındaki E.B.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör