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Giriş Tarihi: 10.06.2026

Bağcılar’da bir kişi araç içinde ölü bulundu

Bağcılar’da bir kişi araç içinde ölü bulundu
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Bağcılar'da panelvan araç içinde hareketsiz duran bir kişinin öldüğü belirlendi. Olay, Namık Kemal Caddesinde bulunan boş arsada yaşandı. Öğlen saatlerinde oyun oynayan çocuklar park halindeki panelvan aracın içerisinden ağır kokular gelmesi üzerine araca baktılar. Aracın arka kısmında hareketsiz yatan bir kişiyi gören çocuklar durumu çevredekilere haber verdi. Aracın bagajını açanlar hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan kişinin öldüğünü ve cesedin şiştiğini tespit etti. Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, Ferhat Kılıçarslan adına düzenlenmiş kimlik buldu. Ceset incelmelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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#BAĞCILAR #ADLİ TIP KURUMU

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