Bağcılar’da dehşete düşüren olay! Kadın arkadaşların tartışmasında yanlışlıkla kuzenini vurdu!

Bağcılar 100. Yıl Parkı'nda 23 Ağustos saat 23.09 sıralarında parkta oturan 7 kadın arasında Aleyna Zeynep I. ile Sıla Asarkaya arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sıla Asarkaya'nın (22) daha önce arkadaşından aldığı tabancayı Aleyna Zeynep I.'ya doğrultmaya çalıştığı sırada silah ateş aldı.

YANLIŞLIKLA KENDİ KUZENİNİ VURDU

Kurşun, Sıla Asarkaya'nın kuzeni Ceren Asarkaya'nın (20) boynuna isabet etti. Ağır yaralanan Ceren Asarkaya, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede henüz boş kovan bulunamazken, olayda kullanıldığı değerlendirilen 7x65 çapında kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahın atım yatağında 1, şarjöründe 2 ve olay yerinde patlamamış halde 1 olmak üzere toplam 4 adet fişek bulundu. Olayla ilgili adli tahkikata Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sürdürülüyor.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör