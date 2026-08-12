Bağcılar’da iş yeri kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 26 Temmuz'da 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Adresi hedef alan Ö.Ç. (21) isimli şüpheli, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheli kısa süre sonra kendisini motosikletle bekleyen A.Ö. (21) ile buluşarak olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu kimlikleri ve kaçış güzergahları tespit edilen Ö.Ç. ve A.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.