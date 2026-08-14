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Giriş Tarihi: 14.08.2026 10:44

Bağcılar’da kaçak alkol deposuna baskın! Binlerce kapak ve sahte bandrol ele geçirildi

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, bir ikamet adresinin deposunda kaçak alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, depodan 40 adet kaçak etiketli alkol, 59 adet doluma hazır şişe ve 27 bin şişe kapağı çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bağcılar’da kaçak alkol deposuna baskın! Binlerce kapak ve sahte bandrol ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Ağustos'ta Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresine ait depoya yönelik çalışma gerçekleştirildi. Dışarıdan yapılan kontrollerde depo içerisinde çok sayıda kutu ve çuval bulunduğu, açıkta ise alkol etiketleri, bandroller, kapak basma aparatları ve boş şişelerin yer aldığı tespit edildi.

KAÇAK ALKOL MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Depoda yapılan aramalarda; 40 adet kaçak etiketli alkol, 59 adet doluma hazır alkol şişesi, 27.000 adet şişe kapağı, 2 adet kapak basma aparatı, Çok sayıda etiket ve bandrol ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Yürütülen tahkikat kapsamında İ.Ç., F.Ç. ve S.K. isimli 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

#İSTANBUL #BAĞCILAR

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Bağcılar’da kaçak alkol deposuna baskın! Binlerce kapak ve sahte bandrol ele geçirildi
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