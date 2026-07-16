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Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:40 Son Güncelleme: 16.07.2026 09:49

Bağcılar'da kardeş dehşeti! Tartıştığı abisini defalarca bıçakladı...Talihsiz adam kurtarılamadı

İstanbul Bağcılar’da iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 29 yaşındaki Bayram Bozkurt, çıkan arbede sırasında ağabeyi Muhammet Mücahit Bozkurt’u defalarca bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Bağcılar’da kardeş dehşeti! Tartıştığı abisini defalarca bıçakladı...Talihsiz adam kurtarılamadı
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Olay, dün saat 08.24 sıralarında Çınar Mahallesi 781. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Bozkurt ile ağabeyi Muhammet Mücahit Bozkurt arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Bayram Bozkurt, eline aldığı bıçakla kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaşamını yitiren Muhammet Mücahit Bozkurt

HASTANEDE VEFAT ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet Mücahit Bozkurt'un nabzının olmadığını belirledi. Hayati tehlikesi bulunan Bozkurt, bilinci kapalı şekilde Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ KARDEŞ YAKALANDI

Cinayet şüphelisi Bayram Bozkurt olayda kullandığı bıçakla birlikte olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşamını yitiren Muhammet Mücahit Bozkurt

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#İSTANBUL #BAĞCILAR

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Bağcılar'da kardeş dehşeti! Tartıştığı abisini defalarca bıçakladı...Talihsiz adam kurtarılamadı
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