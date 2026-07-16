Bağcılar’da kardeş dehşeti! Tartıştığı abisini defalarca bıçakladı...Talihsiz adam kurtarılamadı

Olay, dün saat 08.24 sıralarında Çınar Mahallesi 781. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Bozkurt ile ağabeyi Muhammet Mücahit Bozkurt arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Bayram Bozkurt, eline aldığı bıçakla kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.