Bağcılar’da kardeş dehşeti! Tartıştığı abisini defalarca bıçakladı...Talihsiz adam kurtarılamadı

Olay, dün saat 08.24 sıralarında Çınar Mahallesi 781. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Bozkurt ile ağabeyi Muhammet Mücahit Bozkurt arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Bayram Bozkurt, eline aldığı bıçakla kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Yaşamını yitiren Muhammet Mücahit Bozkurt
HASTANEDE VEFAT ETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet Mücahit Bozkurt'un nabzının olmadığını belirledi. Hayati tehlikesi bulunan Bozkurt, bilinci kapalı şekilde Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ KARDEŞ YAKALANDI
Cinayet şüphelisi Bayram Bozkurt olayda kullandığı bıçakla birlikte olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.