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Giriş Tarihi: 21.09.2026 00:33

Bağcılar’da market kavgasının ardından sözleşme meselesi çıktı

İstanbul Bağcılar’da bir iş yerinin işletmecileri ile iş yeri sahibinin yakınları arasında, sözleşmenin sona ermesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bağcılar’da market kavgasının ardından sözleşme meselesi çıktı
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Olay, 19 Eylül 2026 tarihinde Fatih Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinin işletmecileri G.G. (42) ile V.A. (47), iş yeri sahibinin yakınları F.Ü. (37) ve O.Ü. (52) ile sözleşmenin sona ermesi nedeniyle tartışmaya başladı.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine arbede yaşandı. İhbar üzerine çalışma başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda O.Ü. (52) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlarından 21 Eylül 2026 tarihinde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL

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Bağcılar’da market kavgasının ardından sözleşme meselesi çıktı
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