Bağcılar’da ormanlık alanda cesedi bulunmuştu! Pınar Damar davasında Yargıtay noktayı koydu: Eniştenin cezası onandı

Bağcılar'da 18 Temmuz 2022'de kaybolduğu bildirilen 32 yaşındaki Pınar Damar'ın cansız bedeni, boş bir arazide bulundu. Yürütülen soruşturmada, cinayetin şüphelisinin arama çalışmalarına da katılan eniştesi Metin Aydın olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinde, Damar'ın cinsel saldırıya maruz kaldığı ve boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Gözaltına alınan Metin Aydın hakkında dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 15 YIL HAPİS

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 21 Mart 2024'te açıklanan kararla sanık Metin Aydın, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı. Kararın istinaf edilmesi üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemesi yapılan istinaf başvuruların esastan reddine karar verdi. İstinaf kararına yapılan itirazın ardından dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY "TASARLAMA" YOK DEDİ

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz incelemesinde yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Kararda, yargılama sürecinin usul ve yasaya uygun şekilde yürütüldüğü, dosyadaki delillerin eksiksiz toplandığı ve hükmün somut delillere dayandırıldığı belirtildi. Daire, Metin Aydın'ın Pınar Damar'a yönelik 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarını işlediğinin dosya kapsamındaki delillerle sabit olduğuna hükmetti. Sanığın cinayeti tasarladığına ilişkin kesin ve kuşkuya yer bırakmayacak delil bulunmadığına dikkat çekilen kararda, bu nedenle "tasarlayarak öldürme" suçunun koşullarının oluşmadığı ifade edildi. Ayrıca sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirecek herhangi bir neden bulunmadığı, yerel mahkemenin takdiri indirim uygulamamasının da hukuka uygun olduğu vurgulandı. Bu değerlendirmeler doğrultusunda Yargıtay, Metin Aydın hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası onandı.