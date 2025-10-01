Haberler Yaşam Haberleri Bağcılar’da otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı!
İstanbul Bağcılar'da motosikletli şüpheliler, seyir halinde olan otomobile silahla saldırdı. Araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, kaçan şüpheliler için çalışma başlatıldı.

Olay, İstanbul Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, motosikletli şüpheliler cadde üzerinde seyir halindeki otomobile silahla birden fazla kez ateş etti.

Saldırıda araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay sonrası şüpheliler, motosikletle kaçarken ihbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili cadde üzerinde çalışma yaptı. Polis ekiplerince şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

