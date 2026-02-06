Haberler Yaşam Haberleri Bağcılar'da yangın paniği: İş yeri alevlere teslim oldu!
Giriş Tarihi: 6.02.2026 16:20

Bağcılar'da yangın paniği: İş yeri alevlere teslim oldu!

Bağcılar'da alışveriş merkezinin içinde bulunan ve önceden gece kulübü olarak kullanılan kapalı iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alışveriş merkezinde kısa süreli panik yaşandı.

DHA Yaşam
15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki 2 katlı alışveriş merkezinin 2'nci katında bulunan bir iş yerinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Daha önce gece kulübü olarak kullanılan ve şu an kapalı olan iş yerinden dumanların çıkmaya başladığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa süre sonra alevler binanın dış cephesini de sardı. Alışveriş merkezinde bulunanlar yangın nedeniyle kendilerini dışarıya attı. Kısa süreli panik yaşanırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz