Bağcılar’da yangın paniği: İş yeri alevlere teslim oldu!

15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki 2 katlı alışveriş merkezinin 2'nci katında bulunan bir iş yerinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Daha önce gece kulübü olarak kullanılan ve şu an kapalı olan iş yerinden dumanların çıkmaya başladığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.