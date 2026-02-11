Bağcılar’daki kayıp ihbarında korkunç gerçek: Emlakçı vahşeti ormanda son buldu!

İstanbul gündemine bomba gibi düşen olay, Faik Bingöl'ün ailesinin polise giderek "kayıp" bildiriminde bulunmasıyla başladı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması, sıradan bir kayıp vakasını kısa sürede bir cinayet soruşturmasına dönüştürdü.
ARSA PAZARLIĞI ÖLÜMLE BİTTİ
Polis ekipleri, Faik Bingöl'ün son hareketlerini mercek altına aldığında, talihsiz adamın en son Arnavutköy Balaban Mahallesi'ndeki bir arazi satışı için emlakçı Özkan V. (39) ile bir araya geldiğini saptadı. İddiaya göre, 9 Şubat akşamı saat 20.00 sularında buluşan ikili arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle sert bir tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan V., yanındaki tabancayla Faik Bingöl'e ateş ederek hayatına son verdi.
CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Cinayetin ardından soğukkanlılıkla izlerini kaybettirmeye çalışan şüpheli, Bingöl'ün cansız bedenini Arnavutköy Boyalık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana bıraktı. Emniyetteki sorgusunun ardından suçunu itiraf eden emlakçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, cinayette kullanılan suç aleti tabanca henüz bulunamadı. Polis ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.