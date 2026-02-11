Bağcılar’daki kayıp ihbarında korkunç gerçek: Emlakçı vahşeti ormanda son buldu!

ARSA PAZARLIĞI ÖLÜMLE BİTTİ

Polis ekipleri, Faik Bingöl'ün son hareketlerini mercek altına aldığında, talihsiz adamın en son Arnavutköy Balaban Mahallesi'ndeki bir arazi satışı için emlakçı Özkan V. (39) ile bir araya geldiğini saptadı. İddiaya göre, 9 Şubat akşamı saat 20.00 sularında buluşan ikili arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle sert bir tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan V., yanındaki tabancayla Faik Bingöl'e ateş ederek hayatına son verdi.