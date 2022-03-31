Bağcılar’daki vahşette yeni detaylar! Önce arkadaşını, sonra eşini katledip canına kıymıştı





Gülşen Onat'ın cenazesi Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı. Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp'a giden Gülşen Onat'ın teyzesi Azime Mustaklı, "Gülşen ile Ahmet'in arasında yasak aşk olabileceği yönündeki iddialar tamamen yalan. Öyle bir şey olsaydı biz duyardık, bilirdik" diye konuştu.