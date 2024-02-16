Bağdat Caddesi’nde hareketli anlar: Magandanın aracından ruhsatsız silah çıktı!

Şüphe üzerine otomobilde arama yapan ekipler, bagaj kısmında gizlenmiş çanta içerisinde bulunan 1 adet tabancı ele geçirirken, yapılan incelemede tabancanın ruhsatsız olduğu tespit edildi. Sürücü Ogün K.'ya 'Trafiği tehlikeye atmak' suçundan 6 bin 400 TL para cezası uygulanırken, 'Ruhsatsız tabanca bulundurmaktan' gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ogün K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor...