Bağdat Caddesi’nde hareketli anlar: Magandanın aracından ruhsatsız silah çıktı!

Olay, saat 03.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 34 UH 6521 plakalı otomobil sürücüsü, Ogün K., cadde üzerinde trafiği tehlikeye atarak ilerlediği sırada polis ekipleri tarafından durduruldu.
Şüphe üzerine otomobilde arama yapan ekipler, bagaj kısmında gizlenmiş çanta içerisinde bulunan 1 adet tabancı ele geçirirken, yapılan incelemede tabancanın ruhsatsız olduğu tespit edildi. Sürücü Ogün K.'ya 'Trafiği tehlikeye atmak' suçundan 6 bin 400 TL para cezası uygulanırken, 'Ruhsatsız tabanca bulundurmaktan' gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ogün K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor...