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Giriş Tarihi: 16.2.2024 09:54 Son Güncelleme: 16.2.2024 09:55

Bağdat Caddesi'nde hareketli anlar: Magandanın aracından ruhsatsız silah çıktı!

İstanbul Kadıköy’de hareketli anlar yaşandı. Trafiği tehlikeye atarak ilerleyen otomobilin sürücüsünü durduran polis ekibi, araçta yaptığı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirirken sürücüyü ise gözaltına aldı.

DHA
Bağdat Caddesi’nde hareketli anlar: Magandanın aracından ruhsatsız silah çıktı!

Olay, saat 03.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 34 UH 6521 plakalı otomobil sürücüsü, Ogün K., cadde üzerinde trafiği tehlikeye atarak ilerlediği sırada polis ekipleri tarafından durduruldu.

Şüphe üzerine otomobilde arama yapan ekipler, bagaj kısmında gizlenmiş çanta içerisinde bulunan 1 adet tabancı ele geçirirken, yapılan incelemede tabancanın ruhsatsız olduğu tespit edildi. Sürücü Ogün K.'ya 'Trafiği tehlikeye atmak' suçundan 6 bin 400 TL para cezası uygulanırken, 'Ruhsatsız tabanca bulundurmaktan' gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ogün K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor...

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Bağdat Caddesi'nde hareketli anlar: Magandanın aracından ruhsatsız silah çıktı!
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