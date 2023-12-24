Bağdat Caddesi’nde kaza: Alkollü olduğumu kabul ediyorum görüntü almayın!

Kaza, saat 05.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nur Kocaoğlu'nun kullandığı 61 AGT 322 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 34 TFL 08 plakalı taksiye çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobil ve takside hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücülerin sağlık kontrollerini olay yerinde yaptı. Polis ekipleri ise yolda önlem aldı.