Bağımlılığa karşı sahaya çıktılar

İstanbul Müftülüğü'nce, gençlerde bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla "Bağımlılıktan uzak, hayata yakın" sloganıyla düzenlenen "Bilgilig Futbol Turnuvası", 16 ilçeden yaz Kuran kursu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Üsküdar Çengelköy Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Aksoy, turnuvada kaybedenin olmayacağını belirterek, tüm öğrencilere başarı diledi. Yaz Kuran kurslarında öğrencilerin yalnızca dini eğitim almadığını dile getiren Aksoy, "Kuran kurslarımıza sadece Kuran-ı Kerim öğretilmiyor. Aynı zamanda sporla uğraşan, sağlıklı yaşayan gençler yetişiyor" dedi. İstanbul İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörü Bilgin Ekşi ise turnuvanın sporun yanı sıra bilgi ve ahlakı merkeze alan farklı bir formatta düzenlendiğini kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör