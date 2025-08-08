Bağımlılığın faturası yıllık 78 milyar dolar

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, sigara, alkol, şans oyunları ve uyuşturucu bağımlılığının ülke ekonomisine etkilerini çok yönlü biçimde ele alan "Bağımlılık Ekonomisi: Türkiye'de Sigara, Alkol, Şans Oyunları ve Uyuşturucu Bağımlılığının Ekonomik Maliyeti" başlıklı bir araştırma raporu hazırladı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyithan Ahmet Ateş ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Hayri Nuroğlu ile birlikte Yeşilay Genel Merkezi'nde düzenlediği toplantıyla raporu kamuoyuyla paylaştı.Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Bir insan bağımlı olduğunda kendi içine bir düşman yerleştirmiştir. O düşman her türlü onu yıkan, her türlü zarar veren kalıcı etkiler, zararlar bırakır. O yüzden hiçbir insan bu zararı, bu sıkıntıyı yaşamasın istiyoruz. Bununla alakalı mücadele ediyoruz. Ama mesele sadece bireysel bir mesele değildir. Bağımlı olan insan sadece kendisine zarar vermekle kalmaz. Aynı zamanda başta yakın çevresi olmak üzere topluma da bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek ciddi zararlar oluşturacak sonuçlara yol açabilir" dedi.Sigara, alkol, şans oyunları ve uyuşturucu bağımlılığının Türkiye ekonomisine etkileri hakkında konuşan Yeşilay Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyithan Ahmet Ateş, "Türkiye bugün hepimizin bildiği gibi enerji ithal eden bir ülke. Yeterli doğal kaynağımız maalesef bulunmuyor. 2024 yılı itibarıyla yurtdışından ithal ettiğimiz tüm enerji kalemlerinin Türkiye'ye maliyeti 65 milyar dolar. Bağımlılıkların ekonomik maliyeti ise 78 milyar dolar. Yani aslında biz her yıl enerji ithalatına harcadığımız paradan daha fazlasını bağımlılık sektöründe farklı bağımlılık kalemlerinde maalesef harcıyoruz" dedi.