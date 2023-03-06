‘Bağımlılık gelişme riski artabilir’artabilir

Her yıl 1-7 Mart arası Yeşilay Haftası olarak kutlanırken Yeşilay, Türkiye'yi sarsan depremin hemen ardından afetzedeler için sessiz sedasız psikolojik destek hattını hayata geçirdi. 258 klinik psikolog ve 125 sosyal hizmet uzmanının görev yaptığı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Psikososyal Destek Hattı, üç haftadır 444 98 01 numaralı hat üzerinden hizmet vermeye başladı. Yeşilay Türkiye, 'Afetin Psikolojik Etkileri ve Öneriler' hakkında hazırladığı klipte ise uyarılarda bulundu: Afet sonrası yoğun duygular yaşayabilirsiniz ve bu duyguları bastırmak için alkol, madde ve reçetesiz ilaç kullanmamalısınız. Afet sonrası bağımlılık gelişme riski artmaktadır. Dikkatli olunmalı.